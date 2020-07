Ssa: pandemia puede durar hasta tres años

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que, con base en proyecciones científicas, se prevé que la pandemia por Covid-19 pueda durar entre dos y tres años en el mundo y que de octubre próximo a marzo de 2021 -debido a la temporada de influenza, la llegada del otoño y hasta el fin del invierno- se calcula que haya un repunte de casos en México.



La noche de este martes, el funcionario dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional que la pandemia por coronavirus en México se encuentra en su punto más alto. Recalcó que se trata de una epidemia larga y cuya primera ola se espera llegue hasta octubre.



Por la mañana, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell señaló que debido a este panorama es necesario que la población aprenda a vivir en una situación en la que, si bien no se puede eliminar el virus, sí se puede disminuir el riesgo de contagio.



"¿Cuánto tiempo en total va a durar esto? No se puede precisar, pero algunas conjeturas científicas apuntan a que esto podría durar varios años, posiblemente dos o tres, durante todo el proceso en que esté en forma sincrónica, en desfase de tiempo, presentándose la pandemia en el mundo.



"Dada esa realidad, la nueva normalidad implica vivir en una situación en la que no podemos eliminar un riesgo de manera absoluta, no lo podemos borrar del planeta, pero sí podemos integrarnos a vivir en sociedad en las actividades que son indispensables para la vida humana, haciéndolo de una manera que nos permita disminuir esos riesgos", abundó.

Señaló que existe la posibilidad de que en octubre los casos por Covid-19 puedan repuntar en el país. "No es algo que está completamente cierto, pero existe una importante sospecha de que así podría ser, que cuando llegue el otoño y el invierno, empezando desde octubre, junto con la influenza, enfermedad infecciosa causada por otro virus que causa síntomas parecidos a los de Covid, podría sumarse el coronavirus también durante la temporada de influenza".

Por la noche, al presentar el informe diario sobre la epidemia, López-Gatell mencionó que si bien la incidencia de nuevos casos continúa desacelerándose, aún sigue habiendo una "gran cantidad" de contagios todos los días.

Del lunes a martes, la Secretaría de Salud reportó 5 mil 432 casos nuevos y 658 defunciones en un solo día. Esto quiere decir que el país pasó de 220 mil 657 casos confirmados y 27 mil 121 personas que han fallecido por esta enfermedad a 226 mil 89 confirmados y 27 mil 769 muertos a causa de la infección respiratoria.

Luego de que la Organización Panamericana de la Salud previó que habrá más de 400 mil muertes en América, de manera especial en Estados Unidos y Brasil, el funcionario señaló que si bien México se encuentra incluido en esas proyecciones, la predicción local no ha cambiado.