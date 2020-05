Solicitud de la OMS es un reconocimiento al país: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la solicitud que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) al gobierno federal para que él forme parte del grupo de expertos para redactar el Reglamento Sanitario Internacional, es una distinción para el país, por las acciones para atajar el Covid-19.

En el informe diario de coronavirus en México, expuesto en Palacio Nacional, el funcionario dijo que tiene "un enorme respeto por la OMS y claro que iría, en cuanto me hagan el anuncio estaré presto para cumplir con esa encomienda".

Este domingo, durante su mensaje de fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que, hace dos días, le informaron que Hugo López-Gatell había sido invitado por la OMS para ejercer esa posición a nombre de México.

"Las personas se invitan en carácter de personas expertas, no hay una cuota de nacionalidad ni tienen que ser funcionarios de gobierno, la invitación ha sido dirigida al gobierno de México para que (me) integre como experto a la lista", dijo.

López-Gatell detalló que él ya había sido invitado, en 2013, para formar parte del grupo de expertos, pero "por alguna razón no tuvo tanto entusiasmo", y ahora "tiene el privilegio de ser invitado nuevamente".

"La postulación la hace la Organización Panamericana de la Salud y se envía a Ginebra, Suiza. La invitación es una gran responsabilidad en el contexto de esta pandemia, pues habrá un análisis de toda la respuesta mundial al respecto", detalló.

MÁS SOBRE Internacional