Retira EU del mercado 110 desinfectantes en gel para manos hechos en México

Indican que contienen alcohol pero en realidad se elaboraron con metanol

El gobierno de Estados Unidos retiró del mercado 110 desinfectantes de manos en gel producidos en México que, de acuerdo con autoridades sanitarias, indican que contienen alcohol pero en realidad se elaboraron metanol, un tóxico que el cuerpo absorbe a través de la piel y que, de llegar a ingerirse, puede causar la muerte.

Los gel mexicanos fueron retirados de algunas de las mayores cadenas de tiendas al menudeo en el país, incluidas Walmart, Costco y Target.

La FDA informó que, de la lista, todos los productos se fabrican en México y en su mayoría contienen fechas de caducidad en 2022.

Recomendó al público que los gel a evitar tienen la leyenda "Made in Mexico", o hecho en México.

La administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) incluyó a los 115 productos al ampliar su lista de productos a retirarse del mercado porque fallaron en pruebas.

"El metanol no es un ingrediente aceptable para los desinfectantes de manos y no debe utilizarse debido a sus efectos tóxicos", advirtió la agencia.

Indicó que "los consumidores que han estado expuestos al desinfectante de manos que contienen metanol y que experimenten síntomas, deben buscar tratamiento inmediato para la reversión potencial de los efectos tóxicos de la intoxicación por metanol".

De acuerdo con la FDA, la exposición sustancial al metanol puede resultar en náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daño permanente al sistema nervioso o la muerte.

Alertó en particular que "los niños pequeños accidentalmente pueden estos productos".

La lista incluye por lo menos 23 productos de la marca Blumen, Otros son TriCleanz, Jaloma, Andy's Best, Andy's, NeoNatural, Plus Advanced, Optimus, Natural Born, Hello Kitty, Assured, Assured, LumiSkin, QualitaMed, NEXT, Herbacil, Earths Amenities, CleanCare, Clean Humans, Lavar, All Clean, Saniderm. GelBact, Mystic Shield, Greenfrog, Bernal y muchos otros.

Muchos de los productos retirados del mercado solo se venden como "desinfectante para manos" en inglés.