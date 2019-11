Requiere FBI petición oficial para investigar

WASHINGTON, EU., noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que el gobierno de Estados Unidos ofreció la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en las pesquisas sobre el asesinato de los integrantes de la familia LeBarón, no es tan sencillo, pues se requiere una invitación formal del gobierno de México.



De acuerdo con la especialista Cecilia Farfán Méndez, jefa de programas de investigaciones de seguridad del Centro para Estudios de México-EU en la Escuela de Política Global de la Universidad de California, el FBI no tiene autoridad para realizar una investigación por su cuenta en territorio mexicano, sin el permiso de nuestro país.



En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista explicó que incluso con esta autorización, el gobierno mexicano determina qué información comparte con el FBI para ayudar en la investigación, pero no reemplaza a las autoridades nacionales.



"Si hubiera algún acuerdo interinstitucional, no son ejecutables. Esto significa que si alguna de las partes incumple no pueden recurrir a las cortes ni mexicanas ni en Estados Unidos para dirimir el asunto", explicó.



Sobre un editorial del diario estadounidense "The Wall Street Journal" en el que se indicó que no había que descartar la posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el narcotráfico, se le cuestionó a la especialista si Estados Unidos tendría dos opciones: una unilateral --como ocurrió en el caso de Irak--, o con el beneplácito de México:



"Así es. Y la segunda no va a ocurrir. Incluso durante la etapa de planeación de la Iniciativa Mérida, el gobierno de México siempre se opuso a que hubiera 'boots on the ground' (botas, o militares, en el terreno) como ocurrió con el Plan Colombia. Tácitamente el gobierno mexicano estaría aceptando que no puede con el tema de seguridad y eso tampoco lo veo factible", respondió Farfán Méndez.



El pasado martes, el canciller Marcelo Ebrard enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar si se requiere o no el apoyo del FBI u otra dependencia estadounidense, por el asesinato de integrantes de las familias LeBarón y Langford.



Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ayuda ofrecida por su homólogo Donald Trump para combatir al crimen no fue irrespetuosa ni significó una injerencia para las acciones en materia de seguridad que mantiene el país.

En tanto, en Washington, el presidente Donald Trump señaló que tras los recientes hechos de violencia en México, los ciudadanos de su país empiezan a entender "el tema de la frontera".



"Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir que quizá estoy en lo correcto sobre el muro, que quizá estoy en lo correcto en tener una frontera muy fuerte", afirmó.