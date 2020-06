Queja colectiva de Tec-Check contra de Sanborns, Claro Shop y Liverpool, un total mayor a 100 casos

La plataforma comparadora de precios Tec-Check logró documentar un total de 102, por un valor de 732 mil pesos mexicanos, para que la queja colectiva en contra de Sanborns, Claro Shop y Liverpool, que mostró ante la Procuraduría Federal con Consumidor (Profeco) señalando incumplimiento y violaciones hacia consumidores enfáticamente de lo electrónico.

"Recibimos más de mil 800 correos, de los cuales 350 contaban con documentación del caso pero sin la carta poder o FIEL, un requisito que nos pide Profeco, al final logramos documentar completamente 102, casi un 30 por ciento", expresó en conferencia la socia fundadora de la plataforma, Fiorentina García.

Del total de las quejas capturadas 48 son en contra de Liverpool, 32 contra Claro Shop y 22 contra Sanborns.

El motivo principal se debe al retraso de entrega, representando el 41%, seguido por el 32.4% que refleja que no se respetaron las promociones de meses sin intereses (MSI) o retención de pago sin recibir orden de compra, 15.7% por falta de notificación de cancelación sin reembolso, y finalmente el 10.8% por producto que llegaron en estado no favorable, (rotos o no lo que el consumidor ordenó).

En la conferencia sobresalió el caso de Jorge Salguero, quien adquirió un Samsung Note, sin embargo, recibió una cerradura, entrega de DHL.

"Es imposible comunicarse con la tienda, mi compra fue un celular, y recibí una cerradura, es irreal, fue un centro DHL, yo estaba temblando. Aquí quizás quiero aclarar que fue un robo por parte de DHL porque sí hubo muchas irregularidades, pero se excusan que no pueden hacer nada hasta que Liverpool haga la denuncia. En la última vez que mandé datos por WhatsApp me dijeron que lo estaban procesando", expresó Salguero.

"Sí son tiempos excepcionales para el comercio electrónico por la pandemia, pero eso no es una excusa para no tener sus sistemas de logística y venta bien preparados, porque hay quienes sí lo hacen bien", mencionó el socio fundador de Tec-Check, Maximilian Murck.

Murck compartó que intentan en la plataforma poder hacer la recolección de casos más fácil y exponer en la Cámara de Diputados el realizar cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor.