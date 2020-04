Publica el IRS de EUA prórroga en la presentación de impuestos por la contingencia sanitaria

La mayoría de las declaraciones e impuestos están contempladas en un listado, cuyo plazo se extendió al 15 de julio de 2020.

El Servicio de Impuestos Interno de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó la notificación 2020-23 en la cual amplía la prórroga para la presentación de la mayoría de declaraciones e impuestos, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Así lo dio a conocer el abogado Josh Maxwell, quien refirió que esta prórroga aplica para casi todas las declaraciones de impuestos, pagos y elecciones que se vencen entre el 1 de abril del 2020 y el 15 de julio del mismo año.

"Sin embargo, si su forma no se encuentra en la lista es necesario revisar la notificación más a fondo, debido a que el IRS indicó que ciertas formas y pagos no mencionados, no están incluidos", comentó.

Expuso que la prolongación aplica, específicamente, a las siguientes formas internacionales: Forma 8938, Forma 5471, Forma 8858, Forma 8865, Forma 3520, Forma 8621, Forma 5472, americanos viviendo y trabajando fuera del país que tienen que presentar la Forma 1040 para el 15 de junio, y la Sección 965(h) plazo de pagos (Transition Tax).

Maxwell señaló que esta notificación también provee la prórroga de las declaraciones sobre los impuestos por donaciones y herencias: Formas 706, 709 y 8971, así como a ciertas acciones específicas que caen sobre este periodo, incluyendo las peticiones al tribunal fiscal y reclamos de reembolsos.

Por último, el abogado enfatizó que los contribuyentes deben tener en mente que cualquier prórroga presentada por medio de las formas 4868 o 7004, solo prolongarán el plazo desde la fecha original, y no desde el plazo del 15 de julio.