Príncipe de la India lucha por los derechos LGBT

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Manvendra Singh Gohil, de 54 años, se convirtió en el primer príncipe de la India que se declaró abiertamente gay, su historia no es como cualquier otra. En 2006 decidió confesar ante el mundo entero sus preferencias y, desde entonces, se enfrenta al escrutinio y críticas de decenas de personas, pero admirablemente él se mantiene estoico y busca ayudar a más personas en su condición.

India, que hasta el año 2018 penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, no tomó de buena forma que Manvendra, príncipe del estado indio de Rajpipla, "saliera del closet" ya que según sus tradiciones y creencias esto no era bien visto y menos para un miembro de la realeza.

Fue durante una entrevista en 2006 que el príncipe se confesó abiertamente gay. Cuando Manvendra reveló sus preferencias, hace 14 años, creó una popularidad mayoritariamente negativa. "Mi reino se rebeló y quemaron mis estatuas y retratos, y protestaron para que me despojaran de mi título de príncipe y que me desheredaran", dijo el Príncipe.

Su familia lo rechazó y en ese momento, la relación se destruyó; sin embargo, se ha ganado los elogios de todo el mundo por su labor al frente de la comunidad LGBT, convirtiéndose en uno de los pocos activistas por los derechos de los homosexuales en el mundo con lazos reales.

Manvendra también apareció en "The Oprah Winfrey Show" tres veces e, incluso, en alguna ocasión intercambió historias de vida con Kris Jenner. Desde hace algunos años trabaja para establecer un refugio para personas LGBT en su propio palacio, en el estado de Gujarat, también colabora con varias organizaciones que ayudan a prevenir la propagación del VIH entre los hombres homosexuales.

El Príncipe tuvo una notoria participación en un movimiento ante el Tribunal Supremo de la India que buscaba impedir que se mandara a prisión a quienes mantuviera relaciones homosexuales.

La legislación se modificó en septiembre de 2018, Manvendra es conocido por haber abierto las puertas de su palacio, construido en 1927, a personas gays, bisexuales y transexuales como un refugio seguro.

El príncipe fue obligado a casarse en 1991 con una mujer, pero su matrimonio solo duró un año, pues después de este tiempo se sintió culpable y mal consigo mismo, situación que lo orilló a divorciarse y buscar su propia identidad sexual. Fue así que conoció a Ashok Row Kavi, fundador de la primera revista gay en India "Bombay Dost", quien le ayudó a encontrarse a sí mismo y "salir del closet", poco después comenzaría su labor al frente de la comunidad LGBT, cuando el Príncipe financió silenciosamente la primera línea telefónica de ayuda para personas homosexuales en India.





Actualmente el príncipe Manvendra y su esposo, Andre Richardson, dedican sus esfuerzos a mantener abierto su palacio, un lugar en el que reciben a personas necesitadas para que puedan sentirse tranquilos y seguros cuando han sido exiliados de su hogares o excluidos por ser homosexuales. La historia del príncipe indio ha sido una inspiración para decenas de personas alrededor del mundo, ya que a pesar de los ataques y juicios que sufrió en el pasado, no guarda rencor, pues piensa que el odio de la gente muchas veces proviene de un problema de desinformación.