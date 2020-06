Príncipe Andrés no puede ser obligado a testificar en el caso Epstein

Rob Feitel, exfiscal federal, dijo que sería un grave error que el Príncipe visitara Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO. - Tras darse a conocer que el príncipe Andrés se ha negado a cooperar con autoridades estadounidenses para testificar sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, ahora se dio a conocer que el hijo de la reina Isabel II no está obligado a comparecer y, además, que sería un error si el royal quisiera viajar al país que lo solicita.

Otro dato recién destapado es que los abogados de Ghislaine Maxwell, expareja sentimental de Epstein y quien, al parecer, le ayudó a reclutar menores de edad, solicitaron que los registros judiciales permanezcan sellados, los cuales, podrían contener información de las personas que tuvieron negocios y otro tipo de relaciones con el empresario también acusado de tráfico sexual.

De acuerdo con "Daily Mail", Rob Feitel, exfiscal federal, dijo que sería un grave error que el Príncipe visitara Estados Unidos. "También sería un error para él reunirse con las autoridades policiales estadounidenses y hacer una declaración".

En cuanto a Ghislaine Maxwell, quien se ha mantenido oculta en medio del escándalo, el mismo medio dio a conocer que sus abogados luchan para que los registros de declaraciones judiciales no se abran, pues contienen los nombres de personas que presentaron pruebas bajo la expectativa de confidencialidad. "El testimonio sellado o los resúmenes pueden influir de manera inapropiada en posibles testigos o presuntas víctimas", cita el diario inglés. "El tema de estos (documentos) es extremadamente personal, confidencial y está sujeto a abusos considerables por parte de los medios de comunicación".

Virginia Giuffre es la principal acusadora del príncipe Andrés, y asegura que tuvo relaciones sexuales con él en tres ocasiones: en Nueva York, en Londres y en las Islas Vírgenes.

La semana pasada, los abogados del príncipe Andrés refutaron a las autoridades estadounidenses que dijeron que el royal no ha cooperado con las investigaciones de la red de tráfico sexual, aseguraron que el hijo de Isabel II sí ha querido dar información y, además, revelaron que el también duque ha sido tratado como una persona cualquiera.

Por otro lado, el defensor de las presuntas víctimas, Brad Edwards, confesó que no ha logrado persuadir a Andrés de York para que responda preguntas como parte de varios juicios civiles, informó "Daily Mail". "Siempre me ha dado la impresión de que, ya sea que tenga inmunidad o no, ciertamente así es como se comporta".