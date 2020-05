Presentarán cargos a quienes quieran cobrar con sexo la renta en San Diego

Se advirtió este lunes que presentará cargos a arrendadores que quieran cobrar con sexo a inquilinas que pasan por problemas de liquidez debido a la pandemia

El fiscal federal Robert Brewer, advirtió este lunes que presentará cargos a arrendadores que quieran cobrar con sexo a inquilinas que pasan por problemas de liquidez debido a la pandemia.

Dijo que su oficina ha "desplegado todas las herramientas legales disponibles contra cualquiera que intente utilizar la pandemia para acosar sexualmente a las personas que necesitan vivienda".

Declaró que "ha habido informes de propietarios que han respondido a solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada".

En los dos condados en que Brewer tiene jurisdicción, San Diego e Imperial, la pandemia ha dejado sin empleo a uno de cada cuatro trabajadores, de acuerdo con cálculos de autoridades locales.

El fiscal federal en San Diego dijo que formó un equipo que se encargará de atender quejas de inquilinos a quienes sus arrendadores les sugieran favores sexuales para cubrir la renta o hipoteca atrasada.

"Aprovechar a los inquilinos de esta manera no solo es despreciable, es ilegal", dijo Brewer. "Tal comportamiento no se tolera en tiempos normales, y ciertamente no se tolerará ahora. La conducta criminal, como el intercambio de favores sexuales por beneficios de vivienda, resultará en presentación de cargos".