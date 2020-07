Prenden alertas en consulados de México en EU por rebrotes

Ahora, ante el incremento de casos en estados como Texas, Arizona, California, Illinois, el personal consular mexicano permanece atento a las indicaciones de las autoridades locales, en caso de que se tenga que volver a fase 4 en algunas regiones y volver a detener la labor de atención personalizada.



El cónsul de México en Dallas, Texas, Francisco de la Torre, envió a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte, una comunicación en la cual advirtió que se solicita una nueva cuarentena en la zona.



"Durante la semana que concluyó, el condado de Dallas ha reportado en promedio, 451 nuevos casos diarios de Covid-19, más del 10% de las muertes por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia, ocurrieron también esta semana", detalló el cónsul.

De la Torre expuso en la comunicación, que las autoridades estatales en Texas, han desestimado el número creciente de portadores de la enfermedad del coronavirus, asegurando que es el resultado de un mayor número de pruebas a disposición del público.



"Sin embargo, el creciente aumento de casos ha sido acompañado por un alarmante aumento en el número de hospitalizaciones y un aumento en el rango de positivos entre las pruebas realizadas en el condado", agregó.

En entidades como Arizona, apenas el lunes pasado el gobernador ordenó el cierre de bares, salas de cine, gimnasios y parques acuáticos, por 30 días más, ello ante el repunte del Covid-19.

Las representaciones consulares de México tienen la indicación de mantenerse atentas y acatar las indicaciones de las autoridades locales, para que en caso de que haya que parar nuevamente las actividades, se lleve a cabo.

--Piden ayuda

En el consulado de México el Little Rock, Arkansas, el cónsul adscrito (segundo de abordo en la representación), José Aguilar Salazar, está hospitalizado, luego de haberse contagiado de Covid-19.

Desde el pasado 16 de junio, el funcionario mexicano permanece hospitalizado y su familia ha iniciado una colecta económica para los gastos médicos, toda vez que la póliza de seguro que tiene, no cubre todos los gastos.

En marzo pasado, la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos, en la Cancillería mexicana, dijo a los empleados de la dependencia adscritos en el exterior, que el seguro de gastos médicos mayores con el que cuentan, tiene la cobertura para la enfermedad del coronavirus.

Ahora, la familia de José Aguilar Salazar, pide donativos para solventar el gasto.

"Nuestro papá se encuentra en estado crítico y fue colocado en un ventilado. El mismo día sufrió un colapso pulmonar y desarrolló neumonía con infección inflamatoria en los pulmones.

"Sus donaciones generosas ayudarán a pagar los gastos médicos que no cubre el seguro médico, los gastos relacionados con su recuperación en el hogar y los gastos de manutención que no se pueden proporcionar hasta que regrese al trabajo", escribió la familia en la petición de donativos.