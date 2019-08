Posible retiro de visas por cruzar fruta y verdura

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que habrá sanciones

Tijuana.- En un comunicado fechado en la ciudad de Hidalgo, TexasL, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió un documento donde advierte que habrá duras consecuencias si intentas cruzar con frutas o verduras, con posibles multas de hasta 300 a mil dólares e incluso el retiro de la tarjeta Sentri o visa.



"La incorporación de productos agrícolas prohibidos no declarados, como chorizo, manzanas, duraznos, granadas, mango, aguacates (con semillas), plantas, tierra o animales, por nombrar algunos, dará lugar a multas y/o sanciones que se evalúen", suscribe la Oficina del CBP.



"A los extranjeros se les pueden revocar sus visas de EU si se determina que han violado el estado de su visa al ser evaluados con una multa por cometer una violación agrícola", informó el CBP, según el diario Reforma.



Será mejor evitar cruzar con alguno de estos alimentos, ya que aún no se ha dado a conocer si el retiro de la visa será por un tiempo o permanente. Muchos mexicanos y de otras partes, cruzan diariamente a EU, como turistas, trabajar o comprar algo necesario que no encuentran en su país, lo cual estas medidas perjudicarían a decenas de ciudadanos que viven del otro lado de la frontera si no toman la debida precaución.









