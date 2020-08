Planean impedir cruzar la línea a ciudadanos y residentes si se sospecha de contagios

El diario The New York Times, informó que en los últimos meses, Trump prohibió la entrada de extranjeros a Estados Unidos

El presidente Trump considera impedir que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales regresen a los Estados Unidos desde el extranjero si las autoridades creen que pueden estar infectados con el coronavirus.

El impedimento a entrar al país se basa en un borrador que no especifica si se refiere a estadunidenses que viven en el extranjero, ni menciona a residentes legales que debieran de vivir en Estados Unidos, según su condición migratoria, pero viven en México.

El diario The New York Times, que tuvo acceso al borrador del memorándum, informó que en los últimos meses, Trump prohibió la entrada de extranjeros a Estados Unidos, por riesgo de que el virus se propague, Pero esas reglas han eximido a dos categorías de personas que intentan regresar: ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos que ya han establecido su residencia legal.

"Ahora, un proyecto de reglamento ampliaría el poder del gobierno para evitar la entrada de ciudadanos y residentes legales en circunstancias individuales y limitadas", indicó el diario.

Agregó que se les ha pedido a las agencias federales que envíen sus comentarios sobre la propuesta a la Casa Blanca antes del martes, aunque no está claro cuándo podría ser aprobada o anunciada.

Según la propuesta, que se basa en las autoridades legales existentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el gobierno podría impedir que un ciudadano o residente legal cruce la frontera hacia los Estados Unidos si un funcionario "cree razonablemente que el individuo puede haber estado expuesto a o está infectado con la enfermedad transmisible".

Aclaró que "el borrador del memorando dice que la prohibición de la introducción de ciudadanos estadounidenses o residentes legales del extranjero se aplicaría "sólo en las circunstancias más raras" y "cuando sea necesario en interés de la salud pública, y tendrá una duración limitada".