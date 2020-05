Nike se une a protesta por la muerte de George Floyd

"Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos un cambio".

CIUDAD DE MÉXICO.- Las crudas imágenes de George Floyd, un hombre de raza negra sometido por la rodilla de un oficial —que a la postre derivó en su muerte—, causaron una ola de indignación a la que el deporte se ha unido por medio de sus estrellas, equipos y, ahora, marcas insignia.

Sólo unos días después de que se diera a conocer el presunto asesinato en Minneapolis, Nike se unió a la protesta e inició la campaña "Until we all win" o "Hasta que todos ganemos".

En sus redes sociales, los de la palomita publicaron un video con un mensaje que invita a sumarse a la lucha contra la discriminación racial.

"Por una vez, no lo hagas. No pretendas que no hay un problema en América. No le des la espalda al racismo. No aceptes que vidas inocentes nos sean arrebatadas. No crees más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y guardes silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", es lo que se lee.

Tras la rápida difusión de la publicación, la marca la citó con la frase: "Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos un cambio".

La protesta por George Floyd ha sido encabezada por Stephen Jackson, exjugador de la NBA, quien era amigo cercano del fallecido y, públicamente, le ha prometido justicia.

Entre los atletas más reconocidos patrocinados por Nike, se encuentran LeBron James y Colin Kaepernick, quienes se han mantenido activos en el caso y han condenado públicamente los hechos.