New Balance y Joma abren espacio para la producción de mascarillas contra el COVID-19

La marca española Joma, dedicada a la realización de productos deportivos, dio a conocer algunas de las iniciativas que ha puesto en vigor con el propósito de apoyar con sus medios en la lucha contra la emergencia sanitaria indicada ante el brote del COVID-19. Las impresoras en tercera dimensión con las que cuentan, actualmente están siendo utilizadas para crear cuarenta mascarillas al día, que serán usadas como parte del Equipo de Protección Individual para los sanitarios. Dichas máquinas se utilizaban regularmente para producir prototipos de de calzado.

Por otro lado, Joma no ha sido la única apoyar en este proyecto pues, la marca estadounidense New Balance ha infromado que pasa de fabricar calzado deportivo a crear mascarillas (cubre bocas) . "New Balance ha contratado a una parte de su cualificada e innovadora mano de obra calificada e innovadora en EE. UU para desarrollar máscaras faciales y responder a la importante demanda de estos suministros. Estamos produciendo prototipos para máscaras faciales en nuestras instalaciones de fabricación de Lawrence (Massachusetts), y esperamos ampliar la producción utilizando nuestras otras fábricas de Nueva Inglaterra pronto", dijeron a través de un comunicado que compartieron múltiples atletas patrocinados en sus cuentas de redes sociales.