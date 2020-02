Muñoz Ledo llama a defender ciudades santuario ante amenazas de Trump

Donald Trump, ha emprendido una andanada muy fuerte contra la población migrante

MONTERREY, NL.- El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, pidió a los mexicanos que viven en Estados Unidos, presionen a los gobernadores de ese país, para que no permitan que el presidente Donald Trump, utilice cuerpos de élite, para el arresto de migrantes en ciudades santuario como Nueva York o Chicago, como amenazó recientemente.



Asimismo, se pronunció porque México también constituya ciudades santuario, que podrían ser unas diez, cerca de la frontera con Guatemala y en los corredores de los estados del Golfo y del Pacífico, que utilizan los migrantes, principalmente centroamericanos, para tratar de llegar a Estados Unidos.



Durante su discurso y en una rueda de prensa, al participar en el Tercer Foro de Migrantes y sus Movimientos, Muñoz Ledo, consideró que el presidente Donald Trump, ha emprendido una andanada muy fuerte contra la población migrante "que no acabamos de entender en su profundidad y no acabamos de contrarrestar en su dimensión".



Se refirió en concreto que hace unos días, amenazó con mandar cuerpos de élite a las ciudades santuario, para que participen en los arrestos de migrantes, y aunque no se sabe si serán cuerpos de la CIA o de la DEA, expuso Muñoz Ledo, es una respuesta a la decisión de autoridades locales como el alcalde de Chicago, que hace tres meses declaró que no acataría las leyes federales contra los migrantes, posición que se extendió a otras ciudades.



Expuso que la amenaza de Trump no está bien explicada, y se desconoce exactamente a qué se refiere, porque "el Pato Pascual es muy mañoso", pues recordó que sus amigos de la corriente buena del equipo de Migración en el gobierno federal, le informó que la primera caravana de centroamericanos fue estimulada por Trump y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya que el mandatario estadounidense suele crear los problemas, asusta y amenaza, para luego resolverlos.



Pero esta amenaza contra las 171 ciudades santuario que hay en Estados Unidos, expresó Muñoz Ledo, "me parece sumamente peligroso, son de esos asuntos a los que hay que entrarle, y no creo que ahorita el gobierno de México lo vaya a hacer".



Recalcó, que la decisión de Trump para crear cuerpos de élite contra los migrantes de las ciudades santuario, "sería para doblegar la voluntad de los gobernadores, y me parece del mayor peligro porque su objetivo es precisamente que no se impongan las leyes locales. Consideró que esto puede ser políticamente muy costoso, porque dar marcha atrás a tal política, va a tener una gran dificultad.

Expuso que "esto implica ya no una posición hostil hacia los mexicanos, sino una política de mucha mayor dureza, aunque quizá eso no se vea todavía en la práctica". Muñoz Ledo comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gran comprensión respecto a este fenómeno, "pero no todas las corrientes del gobierno federal piensan así".



Ante la nueva amenaza contra los migrantes, el ex presidente de la Cámara de Diputados recomendó reforzar las ciudades santuario con apoyo de las organizaciones de migrantes, y crear en México ciudades para proteger a los migrantes que crucen México para llegar a Estados Unidos.



Debe ser ciudades que tengan un componente de migración muy grande como Tuxtla, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca, así como otras que se localicen por los estados de las costas del Golfo y el Pacífico, por donde esta población realiza sus recorridos.