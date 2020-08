Mujer crea una miel con la imagen de Mel Gibson llamandola "Miel Gibson"

Los abogados del actor deciden tomar cartas en el asunto por el uso de su imagen

Chile. - Al día de hoy es común el uso de imágenes relacionadas a personajes celebres o famosos para promocionar alguna marca o negocio, este fue el caso de una mujer en Chile que utilizó la imagen del actor Mel Gibson para promocionar una miel bajo la etiqueta "Miel Gibson solo para corazones valientes, haciendo referencia a la película de Corazón Valiente para la cual trabajó el actor y un juego de palabras entre Miel y Mel.

Lo que Yohanna Agurto no esperó fue que a través de sus redes sociales vi que in equipo identificado como representantes de Mel Gibson le anunciaron que iniciaron un proceso legal a no ser de que dejen de utilizar el nombre e imagen del actor.

"Casi me morí cuando me llega esta advertencia", declaró Yohanna a Chilevisión. "¿Qué hago si me demandan? yo estoy vendiendo miel para comer todos los días, cómo voy a pagar un abogado", añadió ante la situación.

"Tal vez creen que somos una gran empresa, pero Miel Gibson somos yo y mi hijo", añadió Agurto, quien había mencionado que empezó a venderla a finales de Junio para evitar la crisis económica provocada por la contingencia del COVID-19 y no esperaba tener dejar de venderla.

Yahanna dijo que los abogados dieron con ella a través del correo electrónico asociado a las redes sociales y que todavía no había respondido.