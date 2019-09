Mueren 26 perros por una extraña enfermedad en Noruega

Hasta el momento descartan que sena enfermedades comunes que atacan a los perros

Los veterinarios deno encuentran una explicación contundente sobre la causa de muerte de decenas deque han presentado síntomas como vómito o diarrea. Aunque pueda parecer que se deba a que ingirieron algún alimento descompuesto o una deshidratación, las señales en los cuerpos caninos no parecen indicar que habrían sufrido algo como tal.Los primeros casos se conocieron en la capital del país, Oslo, y desde entonces se han reportado otros en al menos otras 13 ciudades. Aunque la mayoría no ha muerto,se han presentado 40 casos. El Instituto Veterinario dijo que no estaba claro si dos tipos de bacterias, encontradas en las autopsias, eran la causa de que hayan enfermado tantosEstos casos han sacudido la entidad de, pues expertos en la materia han dicho que es una enfermedad grave para un perro ya que en algunos detectaron sangrado en sus intestinos, sin embargo descartan que sean las enfermedades comunes como la salmonela.

En un comunicado, el Instituto Veterinario indicó que:

...Aún tiene que finalizar muchos análisis y la búsqueda de la causa de la enfermedad continuará probablemente durante un tiempo. Ahora pasaremos a hacer exámenes virológicos para buscar virus específicos.