Muere Regis Philbin, célebre conductor de la tv estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Regis Philbin, uno de los conductores más célebres de la televisión estadounidense falleció por causas naturales a los 88 años de edad.

People dio a conocer que Philbin murió la noche del viernes.



Regis Philbin se dio a conocer por presentar talk shows y programas de concursos en la televisión desde los años 1960. Posee un récord en el Libro Guinness de los récords después de haber pasado la cantidad más grande de tiempo en frente de una cámara profesional de vIdeo.

Se le recuerda en programas de televisión como "Live with Regis and Kelly" (que saltó a la fama como Live with Regis and Kathie Lee), "7 Who Wants to Be a Millionaire", "7 Million Dollar Password", y la primera temporada de "America's Got Talent".



El 18 de enero de 2011, Philbin anunció planes para dejar "Live with Regis and Kelly" después de que su contrato terminó al final de la temporada 2010-2011.10 Su episodio final de Live se emitió el 18 de noviembre de 2011.