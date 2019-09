Muere a los 94 años el fotógrafo Robert Frank

Uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX

Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento delsuizo,a la edad de 94 años. Peter MacGill, de la Galería Pace-MacGill de Nueva York, ha confirmado la noticia, según explica The New York Times.Frank vivía en una pequeña localidad de la provincia canadiense de Nova Scotia. Hasta el momento no hay detalles de la causa de su deceso."The Americans", su obra maestra publicada en 1959, consistía en fotografías en blanco y negro tomadas en sus viajes en carretera por el país norteamericano a mediados de la década de 1950, luego de la segunda guerra mundial (1939-1945).