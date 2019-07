Mexicanos que han triunfado en Estados Unidos

Combatir la inmigración ha sido el estandarte político del presidente Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Combatir la inmigración ha sido el estandarte político del presidente Donald Trump, pero su estricta postura y las caóticas medidas fronterizas no han frenado a estos mexicanos y mexicanas que lograron triunfar en el país del norte.



Directores, actrices y chefs han logrado destacar por su talento y desempeño y se han ganado la admiración de Estados Unidos y del mundo.



Alfonso Cuarón

El director tuvo en 2018 un año lleno de premios. En la ceremonia de los premios Oscar fue reconocido, por segunda ocasión como el Mejor Director, por su cinta "Roma".

El mexicano venció a directores de la talla de Sipke Lee (BlacKKKlansman), Pawel Pawlikowsky (Cold War), Yorgos Lanthimo (The Favourite) y Adam McKay (Vice).

"Quiero agradecerle a la Academia por reconocer a una película que gira en torno a una mujer indígena, una de las 70 millones de trabajadoras domésticas del mundo que no tienen derechos laborales, un personaje históricamente relegado al trasfondo del cine; como artistas nuestro trabajo es ver donde otros no miran, esa responsabilidad es mucho más importante en momentos en que nos alientan a mirar hacia otro lado".

En el año 2014, fue reconocido con el mismo premio por su película "Gravity".



Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro apareció en la lista de las 100 personas más influyentes de 2018 que publicó la revista TIME.

Del Toro, quien recibió los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película por "The shape of wáter" (La forma del agua), aparece junto a otras figuras como Greta Gerwig, Hugh Jackman, Gal Gadot, Jimmy Kimmel y Nicole Kidman.

En el espacio dedicado al cineasta mexicano se indica que su marca de alquimia incluye una pizca de macabro, una de melancolía y un poco de puñados de terror deslumbrante, además de una cantidad perfecta de capricho que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla.



Daniela Soto-Innes

La mexicana, Daniela Soto-Innes, chef del afamado restaurante Cosme, en Nueva York, fue nombrada The World´s Best Female Chef en la ceremonia de The World´s 50 Best Restaurants 2019, que se llevó a cabo en el hotel Marina Bay Sands en Singapur.

La mexicana, agradeció a todo su equipo y dio un poderoso discurso sobre el trabajo en equipo y la creación de comunidad dentro de las cocinas.

Además de haber recibido dicho reconocimiento, su restaurante Cosme, el cual se encontraba en el lugar 25 del listado, subió dos peldaños para posicionarse en el lugar número 23 convirtiéndolo en el restaurante de Estados Unidos mejor posicionado en la lista.