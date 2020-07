Mexicano es víctima de racismo al entrar al fraccionamiento en el cual vive en EE.UU

Un joven de 28 años de edad graduado de Berkeley, llegó al edificio en el cual vive, después de haber salido a hacer ciertas compras.

Al tratar de ingresar al estacionamiento, un vehículo se le puso enfrente para impedirle el paso.

En él abordaba una pareja que viven en el mismo lugar, quienes permanecieron a bordo de la camioneta esperando a que el hombre se desesperara y partiera del sitio.

No obstante, el mexicoamericano permaneció ahí parado. Al bajar la ventana y cuestionarle a la pareja por qué no lo dejaban entrar, ambos comenzaron a gritar comentarios racistas, entre ellas que era un criminal y que no lo dejarían acceder ya que tenían que proteger el área.

El mexicano se quedó en su automóvil haciendo sonar el claxon para ver si en una oportunidad se cansaban y lo dejaban continuar con su camino, sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Un vecino le solicitó al hombre que siguiera su trayecto porque habían varios autos haciendo fila para entrar.

Esto fue lo que desató que el masculino identificado como William ´Hank´ Beasley se fuera a los golpes en contra de la persona que no tenía nada que ver en el asunto.

A su vez, amenazó con dispararles si no se iban. Michael bajó del auto para apoyar a su vecino. Todo esto lo filmó el mexicano desde su celular, y para que todos se enteraran del caso de William Beasley, optó subir el video a su cuenta de Instagram.

Luego de todo el escándalo, las autoridades arribaron al lugar y Barajas presentó una denuncia junto con su vecino a pesar de que la novia trató de agredirlos físicamente para que no presentaran cargos por agresión.

"Esto NO está bien y esto va a mostrarles que el racismo está vivo", expresó Barajas, añadiendoo que otras cuatro personas entraron al edificio durante el incidente, y William no les dijo nada a ellos.

Acorde con NBC, después de que se publicara el video de William discriminando a este joven mexicano, fue despedido de inmediato de la empresa donde laboraba.