Melania Trump se queja de preguntas sobre migrantes, revela examiga

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, estalló durante una conversación grabada en secreto con su examiga Stephanie Winston Wolkoff sobre el trato que recibe y la forma como ignoran lo que ella hace.



Wolkoff, autora del libro "Melania y Yo", donde cuenta cómo terminó su amistad con la esposa del presidente Donald Trump, compartió con la cadena CNN la grabación de una conversación que sostuvo con Melania en julio de 2018.



En ella, se escucha a Melania quejarse: "Dicen que soy una cómplice, que soy lo mismo que él, que lo apoyo", dice sobre Trump. "Dicen que no digo suficiente. Que no hago suficiente", continuó.



"Trabajé como trabajé hasta el culo en las cosas de Navidad, ¿sabes? ¿A quién le importa un carajo las cosas de Navidad y las decoraciones? Pero necesito hacerlo, cierto?", a lo que Wolkoff le responde: "Lo sé, 100%, no tienes opción".



Melania prosigue: "Ok, y lo hago, y digo que estoy trabajando en la planeación de la Navidad. Y me dicen -la prensa-: 'Oh, ¿y qué hay de los niños que fueron separados?' ¡Denme un maldito respiro! ¿Cuándo dijeron algo de eso cuando Obama lo hizo?".



Las quejas de Melania continúan: "Yo intenté reunir al niño con su madre. No tuve la oportunidad. Es algo que tiene que atravesar un proceso, la ley".

Y al igual que su esposo, dijo que no cubrieron la historia "porque están contra nosotros, porque son medios liberales. Si voy con Fox, cubrirán la historia. ¡No quiero ir con Fox!".



Tanto Trump como Melania amenazaron a Wolkoff con acciones legales para evitar que el libro saliera a la luz.