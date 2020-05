Mayo 4: Día de Star Wars

Cada cuatro de mayo, a nivel mundial se celebra el Día de Star Wars.

Los seguidores de esta saga, utilizan esta fecha para rendir homenaje a las historias creadas por George Lucas, donde miles de usuarios suelen ver alguna de las películas o incluso llevar a cabo un maratón de las mismas.

Por qué se celebra el 4 de mayo?

Se eligió esta fecha debido a una famosa frase de la saga, pues, los "Jedi" suelen mencionar mucho "que la fuerza te acompañe", que traducido a el idioma original de las películas (inglés) se traduce "may de force be with you", lo cual se pronuncia muy similar a "may the 4th"

Se utilizó por primera vez oficialmente esta frase en el año 1979, cuando miembros del Partido Conservador en Reino Unido enviaron una nota de felicitación a Margaret Thatcher luego ser nombrada primera ministra británica, en la que se podía apreciar la leyenda "may the 4th be with you, Maggie, congratulations". Un año más después, se estrenó la segunda película de la saga, El Imperio Contraataca, rompiendo récord en taquillas y siendo un gran éxito.

Año con año los fanáticos realizan diversos eventos para conmemorar la fecha y la saga, tales como festivales, puntos de reunión, fiestas de disfraces, entre otros, sin embargo, ante la contingencia sanitaria el homenaje a la misma tendrá que ser de manera virtual.