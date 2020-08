Manifestación en Madrid en contra de las medidas anticovid

La plaza Colón, en Madrid, el día de hoy se aglomeró de cientos de manifestantes, quienes protestan en contra de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, lideradas por Pedro Sánchez con el objetivo de evitar la propagación del Coronavirus Covid-19.

Sin o con mascarilla y sin respetar espacio de seguridad, multitud ha gritado por la "libertad", para solicitar que se eliminen las medidas de lucha contra el virus en mención, pues lo consideran una "mentira mundial".

Ahora mismo aquí en plaza de Colón, Madrid

Durante la protesta, la cual se convocó entre las 18 y 19 horas en la plaza previamente señalada, arribó la policía, no obstante, no se encuentra identificando a quienes van sin mascarilla, a pesar de que es obligatorio portarla en sitios públicos.

Algunos presentes levantaban pancartas con leyendas como "No vacuna, No 5G, No mascarilla".