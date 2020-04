Los protagonistas de High School Musical se reunirán en el singalong de Disney

El elenco protagonista de High School Musical se reunirá de nuevo para un especial de ABC, "The Disney Family Singalong", que se llevará a cabo el 16 de abril, según lo ha anunciado Kenny Ortega, director de las películas y al que contactó la cadena para que preparara algo para el mencionado evento, fue ahí cuando el creador solicitó a actores y artistas de sus producciones que participaran en una presentación del tema de High School Musical We´re All In This Together, clásico de la trilogía.

Desde un inicio, los protagonistas Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel accedieron a unirse a la iniciativa, pero para gozo de los fanáticos, en el último momento Zac Efron también ha confirmado su participación en el evento.

Gran parte dirán a la melodía We´re All In This Together, ha resurgido ahora como motivo de apoyo por la pandemia del coronavirus COVID-19. "Me han enviado vídeos de médicos, celadores, enfermeras y demás profesionales de la salud con máscaras cantando la canción por los pasillos de los hospitales", menciona Ortega.