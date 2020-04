"Los juegos del hambre" tendrán precuela en la pantalla grande

El último libro de Hunger Games, "The Ballad of Songbirds and Snake", podrá ser una película más de la franquicia.

Suzanne Collins, escritora de la trilogía, se encuentra en preparativos para el lanzamiento del nuevo libro de precuelas el próximo 19 de mayo y el director Francis Lawrence dice estar listo para dirigir una película más de la trilogía.

Michael Arndt será nuevamente el guionista del filme y Nina Jacobson la productora.

Las tres películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson y generaron casi $3 mil millones de dólares en taquillas.

De acuerdo con THR, el libro sigue a "Coriolanus Snow a los 18 años, años antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem. El joven Coriolano es guapo y encantador, y aunque la familia Snow ha caído en tiempos difíciles, ve la oportunidad de un cambio en su fortuna cuando es elegido como mentor para los Juegos del Décimo Hambre, solo para que su euforia se desvanezca cuando él es asignado para ser el mentor de la niña homenaje del empobrecido Distrito 12 ".

Hasta el momento no se sabe quienes podrían incorporarse al elenco.