Las portadas más significativas del 9/11

Hace 18 años las torres gemelas fueron atacadas por terroristas

Tijuana.- Han pasado 18 años de que las torres gemelas fueron atacadas por terroristas de la red yihadista Al Qaeda comandado por Osama Bin Laden. El 11 de septiembre de 2001, la ciudad de New York, Estados Unidos se congeló al igual que el resto del país y el mundo al observar como las torres se desplomaban, centenas de muertos y desaparecidos.



Cuatro aviones comerciales habían sido secuestrados por los terroristas, dos fueron estrellados contra las torres, uno en el pentágono y el otro no cometió su objetivo, sin embargo aún así se estrello en la tierra. El saldo mortal fue de 3 mil personas muertas y 6 mil heridos.



Es un día que marco un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Las portadas de los periódicos y revistas registraron aquella mañana que paralizó a quienes observaros y sintieron empatía al ver que miles de inocentes no regresarían a sus casas después del trabajo.



Tenemos algunas portadas emblemáticas para recordar, que ese día no debería pasar en ninguna otra parte del mundo.



1.- Newsweek (Septiembre 12, 2001)



Fue la primer portada en llegar a los puestos de revista. Newsweek protagonizó su portada con una de las fotografías más impactantes.





2: TIME (Septiembre 14, 2001)



Unas de las revistas más populares del país americano no se quedó atrás. Uno de sus detalles son sus bordes rojos, pero en esta uitilizó bordes negros.







3: U.S. News (Septiembre 14, 2001)

Las torres gemelas quemándose fue un gran referente ese día, engloba el caos y destrucción que se vivieron en esos momentos.









4: Businessweek (Septiembre 24, 2001)

Aunque pasaran los días, el tema seguía vivo, pasaron meses para que los ciudadanos sanaran de lo que había sucedido.





5: The New Republic (Septiembre 24, 2001)



"Aquí sucedió". Con ese lema abrió su edición, dejando en claro que hasta un país que es potencia mundial no iban a estar excentos de la tragedia.







6: New York Magazine (Septiembre 24, 2001)









7: The New Yorker (Septiembre 24, 2001)



El color de luto







8: ESPN Magazine (Octubre 1, 2001)

ESPN decidió olvidarse de los deportistas y "enfocarse en los verdaderos héroes".