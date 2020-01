La OMS declara ´EMERGENCIA INTERNACIONAL´ el brote de Coronavirus

Tras el hecho de que el virus se ha propagado fuera del país de China

AGENCIAS.- El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la emergencia internacional por el brote del coronavirus de Wuhan. Así lo ha anunciado el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha justificado la decisión por la necesidad de una "acción global" que permita contener el imparable avance del virus.

"La reacción que ha tenido ante un brote epidémico sin precedentes"

Por ahora, la OMS, considera que, por ahora, "no es necesario imponer nuevas restricciones en viajes o comercio". Pasaron 30 días de la primera alerta por el nuevo virus que nació en China el pasado 31 de diciembre para que se haya propagado en diferentes países. Van 7.818 casos confirmados y 170 muertos, según los últimos datos de la OMS. De ellos, 82 enfermos han sido diagnosticados en 18 países fuera de China. Finlandia, India y Filipinas han sido los últimos en sumarse a la lista. No se ha producido ningún fallecimiento fuera del país asiático.

"Tenemos que actuar ahora para preparar al mundo ante cualquier eventualidad", sentenciaron las autoridades de salud internacionales. La OMS se comprometió a acelerar el desarrollo de vacunas y diagnósticos para combatir la desinformación y los rumores. También se ofrecieron para ayudar a cualquier país que lo solicite.