La OMS advierte que podría desatarse una "potencial pandemia" por el coronavirus

El director de la organización ha mencionado que el mundo debe prepararse ante el virus que se desató en Wuhan, China.

Tijuana.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mencionado que el virus Covid-19, puede expandirse aún más. Este lunes, alertó que es probable que el coronavirus se convierta en un problema mayor, de lo que ya es. "Tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia", la enfermedad se desató en el poblado de Wuhan, China.

"No podemos paralizar el mundo y no es realista decir que se puede parar la transmisión entre países. Probablemente habrá epidemias en varios, pero se pueden contener", ha apostillado Michael Ryan, director del programa de emergencias del organismo internacional.



En el resto del mundo los contagios eran escasísimos a brotes descontrolados en Italia, Corea del Sur e Irán. El escenario sigue siendo de epidemia, tanto por número de casos como de muertes fuera, pero al mismo tiempo ha pedido a los países y las comunidades que se preparen para la extensión del coronavirus: "No es una cuestión de blanco o negro, de sí o no. Cada país tiene que hacer su propio plan de contención de riesgo. Las prioridades son proteger a los trabajadores de la salud, que las comunidades se movilicen para tener especial cuidado de las personas mayores y con patologías [entre ellas se han producido más del 80% de los fallecimientos hasta ahora] y proteger a los países más vulnerables conteniendo la epidemia en los que pueden hacerlo".



En México, no ha registrado ninguna muerte por el virus, hasta el momento. Sin embargo, en San Diego, Estados Unidos, hay registro de personas infectadas.