La embajada mexicana en India aclara que la OMS está sin alertas por virus Nipah

La Embajada de México en India confirmó que hasta hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha indicado alertas oficiales acerca del virus Nipah, asegurando que se trata de "noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable". Dentro de lo que se ha informado, en el 2004 en Bangladesh, hubo personas infectadas luego de consumir savia de palma datilera, la cual había sido contaminada por murciélagos infectados. Las personas que contraen el virus Nipah (VNi) desarrollan síntomas que incluyen: Dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, mialgia, mareos, somnolencia y vómito. ¡Amable atención! NO hay alertas emitidas por la OMS con respecto al virus Nipah y esta es una noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable. Hacemos un llamado a no difundir rumores falsos y evitar crear pánico. Gracias. — India in Mexico (@IndEmbMexico) June 16, 2020

