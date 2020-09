La campaña Warm Hearts, Warm Meals logra su meta de recaudación de fondos de $100,000 DÓLARES

San Diego, California a 8 de septiembre del 2020– Cross Border Xpress (CBX), This is About Humanity, la International Community Foundation (ICF) y Richer Poorer se llenan de orgullo al anunciar el cierre exitoso de su campaña Warm Hearts, Warm Meals logrando recaudar más de $100,000 dólares para proveer seguridad alimentaria a familias y niños vulnerables en la frontera de México y Estados Unidos. La seguridad alimentaria impacta a muchas naciones, incluyendo México, donde más del 10% de la población no tiene acceso a una alimentación digna — en nueve de los estados más pobres de México, ese número puede elevarse a cifras de 25 a 35%.

Impulsados por el deseo de tener un impacto positivo en el bienestar de los miembros de la comunidad, CBX lanzó la campaña Warm Hearts, Warm Meals con el apoyo de ICF, una organización internacional sin fines de lucro cuya misión es inspirar en donantes estadounidenses, acciones filantrópicas a nivel internacional, haciendo énfasis en México, con el propósito de fortalecer a la sociedad civil y promover la sustentabilidad en las comunidades. This is About Humanity en conjunto con su aliado comunitario, Richer Poorer, se encontraban lanzando una iniciativa para combatir la inseguridad alimentaria, de manera simultánea. Ante los desafíos actuales, las cuatro organizaciones determinaron de manera colectiva, que su alcance sería mucho mayor en cuanto a la generación de conciencia e impacto si se unían a la misma causa, comprometiéndose así, al empate de hasta $25,000 dólares cada una, convirtiendo a la campaña en una campaña de empate de fondos 3 a 1, logrando cuadruplicar cada monto donado.

"Poder apoyar a los más necesitados en la región de Cali Baja Bi-National Mega-Region durante estos tiempos de incertidumbre, es algo que nos llena de orgullo y de alegría" afirmó Jorge Goytortua, Director General de CBX.

Las ONGs que se beneficiarán con esta campaña son: Los Niños de Baja California, Ciudad de los Niños, Comedor Padre Chava, Casa Madre Assunta, UNICEF, BANATI, Banco de Alimentos de Ensenada, A Su Futuro, Casa del Migrante y Create Purpose. Todas estarán enfocándose en la inseguridad alimentaria de sus comunidades a través de diversas iniciativas incluyendo la provisión de artículos para despensas y bancos de alimentos, tarjetas de alimentación, clases de cocina y nutrición, operaciones de servicio de alimentos y personal durante la pandemia. Yolanda Selene Walther-Meade, co-fundadora de This is About Humanity, destaca "esta campaña de cross-border de empate de fondos 3:1 atiende el incremento de inseguridad alimenticia en las comunidades más vulnerables de Calibaja."

"Cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa." – Naciones Unidas, FAO