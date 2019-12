Joven rescata a niño de 5 años del ataque de un perro

En Río de Janeiro

TIJUANA, B.C.- En un video tomado por cámaras de seguridad, se observó cómo un joven brasileño salvó a un niño de aproximadamente 5 años, del ataque de un perro de raza pitbull. En la grabación se logra ver cómo un perro se encuentra sobre un niño en el suelo y como un muchacho de camisa roja trata de quitarle de encima al animal.

De acuerdo a medios brasileños, el joven es cuestión lleva por nombre Patrick do Céu y ocurrió en un comunidad del norte de Rio Janeiro, además el hecho ocurrió el 19 de diciembre.

En el clip se aprecia como el perro quiere seguir atacando al pequeño cuando el joven lo carga, por ello decide subir al niño al techo de un vehículo, entonces el animal ahora empieza a atacar a Patrick, el cual tampoco lo puede tranquilizar así que termina subiendo al automóvil también.

Criança de 5 anos é alvo de pit-bull e jovem salva menino.



Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação, que ocorreu em Padre Anchieta, no Rio de Janeiro #Metrópoles https://t.co/ltE4jMBHkR pic.twitter.com/Zn9Ht0kBNb — Metrópoles (@Metropoles) December 23, 2019

En una entrevista realizada a do Ceú, el perro había llegado recientemente a dicha calle, y él se había encargado de alimentarlo, pero aquel día el niño junto a su abuela estaban caminando por esa avenida y vió que el perro se estaba alterando, entonces le pidió al pequeño que no se moviera, pero este no hizo caso y por ello el can se fue encima.

Con información obtenida de Sopitas.com