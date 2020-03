Joven con caso de coronavirus da su testimonio.

He publicado un los cuantos stories para contar como me siento... ? #Coronavid19 pic.twitter.com/1xhsnQOx7l

En estas semanas se han reportado casos confirmados así como descartadas de coronavirus COVID-19 alrededor del mundo, un tema que ha sido muy tratado en los medios es el de no hacer cundir el pánico ante dicha contingencia de salud.

No es para menos el tener en mente el "¿Qué debería hacer en caso de tener esta enfermedad?".

Nil Monró, uno de los primeros casos de Coronavirus confirmados en España, a través de Twitter, acudió a un evento de Italia y momentos después de haber regresado a Barcelona, presentó síntomas similares a la gripe, su caso fue confirmado al acudir a un hospital y acertaron con el diagnóstico.

A través de sus redes el chico declaró: "Al principio estaba muy asustado porque no sabía que iba a pasar. Después de recibir toda la información pertinente me quedé más tranquilo. Hemos seguido todos los protocolos y me encuentro en observación".

Deja abiertas sus redes para que la comunidad pueda consultar cualquier duda con el y bajo ningún motivo dejarse caer ante el pánico colectivo.