Jefe de policía en Houston se une a las manifestaciones en contra del racismo

El jefe de la Policía de Houston, Texas, Arturo Acevedo, se incorporó a la manifestación junto con decenas de protestantes que se encontraban en las calles el lunes pasado, con el objetivo de exigir justicia ante el caso de George Floyd, víctima de racismo y violencia en EE.UU que se viralizó por su brutal asesinato.

Arturo, el primer hombre hispano en ocupar la jefatura de la Policía de Houston, estuvo tres horas en la protesta acompañado de los raperos Trae The Truth y Bun B, como mustran las fotografías publicadas en Twitter por su departamento.

"No me importa lo que piense la gente porque sé que mi Dios me puso en esta posición para no mantener mi trabajo, sino para hacer mi trabajo y levantarlo. Vamos a salir de esto", dijo el cubanoamericano.

Aún cuando el oficial garantizó comprender la razón de las protestas masivas en las más importantes ciudades de Estados Unidos, la Policía se vio forzada a arrestar a 100 personas que llevaron a cabo actos vandálicos durante la protesta en Houston, indicó Univisión.