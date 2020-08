Inicia venta de boletos de Tokio 2020 para México

Cartan Global, la agencia autorizada para vender entradas para los eventos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció que los boletos están disponibles desde el 17 hasta el 23 de agosto.

En el anuncio del sitio de la empresa, se anuncia: "Se ha publicado el nuevo calendario de eventos para los Juegos Olímpicos del próximo año y relanzaremos la venta de entradas de la siguiente manera a partir de las 1100 PDT cada semana: 17 de agosto 11:00 am PDT - 23 de agosto 4:00 pm PDT - Residentes de México".



Se aclara: "La disponibilidad de boletos variará según el país, además, todos los boletos se venderán por orden de llegada y todas las ventas se considerarán definitivas y no reembolsables.

Además, no se aceptarán más solicitudes de entradas después de este período de venta y las fechas están sujetas a cambios". Si no se alcanzan entradas, habrá otra oportunidad:



"La próxima oportunidad de comprar boletos para otros eventos será durante la venta global de boletos de Tokio 2020, programada para lanzarse ahora durante el primer trimestre de 2021".

Si alguien ya compró boletos para las fechas originales, aún tendrán validez: "Para su información, las entradas ya compradas anteriormente serán válidas para las nuevas fechas en 2021".