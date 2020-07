Inicia AMLO gira en EE.UU, primeros encuentros con ciudadanos

"Welcome to United States president Andrés Manuel López Obrador", arenga con la cual el mandatario mexicano fue recibido en el Memorial a Abraham Lincoln por un grupo de connacionales que le dio la bienvenida a Estados Unidos.

Y es que al escuchar el ulular de las sirenas de las patrullas y al ver el convoy de camionetas del Servicio Secreto la emoción se hizo presente en este emblemático lugar.



Antes de subir a la escalinata del monumento Lincoln, el Jefe del Ejecutivo volteó a ver a sus simpatizantes, detuvo su paso, cruzó los brazos y les envió "abrazos a la distancia".

-"!No nos falles!", le gritaban a su paso.

Gabriela, junto con su hija y sobrinos manejó 8 horas desde Indianápolis, pero dice que para ella no es esfuerzo.

"Lo hago con mucho gusto, no es esfuerzo", dice la mujer originaria de Huamantla, Tlaxcala, quien desde hace dos décadas dejó su tierra para trabajar en la unión americana.El presidente decidió comenzar su visita oficial de trabajo rindiendo un homenaje al presidente Lincoln, precursor de la abolición de la esclavitud, pero también en el memorial a quien es una de las figuras principales no solo de su gobierno, sino de su vida como servidor público.



En el momento al presidente de México Benito Juárez García se concentró un mayor número de paisanos, unos 200 aproximadamente, pero también un grupo menor de 10 personas que gritaron consignas contra el mandatario.



Ahí el presidente López Obrador montó una guardia de honor frente a uno de los presidentes mexicanos que más admira, donde estuvo acompañado por elementos Ejército y Marina de México.

Antes de retirarse el mandatario observó por unos segundos la imagen del Benemérito de la Américas, mientras los gritos de sus seguidores decían: "!No nos falles! !No nos falles!".

Tras entonar el himno nacional, visiblemente contento el mandatario se dirigió hacia la camioneta blinda que le proporcionó el Servicio Secreto, cuyos agentes no perdían movimiento alguno del presidente y de los manifestantes.

Así reciben a AMLO en EU.

Fuera corrupto le grita pic.twitter.com/nOUor6cU8G — Diario Contrapeso Ciudadano (@ContrapesoC) July 8, 2020

Al retirase del lugar, ese pequeño grupo comenzó a gritar consignas contra el mandatario mexicano, hubo una serie de empujones, pero los seguidores de la Cuarta Transformación los rebasaban en número, con porras y consignas.



"Vámonos a la Casa Blanca", gritó uno de ellos mientras en carros, taxis o caminando se dirigían a la residencia oficial del presidente de Estados Unidos.



Es así como se viven los minutos previos del primer encuentro entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el presidente De Estados Unidos, Donald Trump, programada para las 14:00 horas tiempo local en la Casa Blanca...