Información actualizada sobre la salud de Kim Jong Un

La salud del líder norcoreano Kim Jong se encuentra una vez más bajo escrutinio internacional luego de que un comunicado mencionara que podría estar en mal estado después de la cirugía.

Corea del Norte

El pasado 12 del presente mes, medios estatales de Corea del Norte informaron que Kim había visitado una base aérea y presenciado simulacros de aviones de combate. Pero, dos días después, es decir, el martes 14 de abril, los mismos medios estatales no lo confirmaron su asistencia a la última prueba de armas de Corea del Norte, que habitualmente supervisa.

El Día del Sol conmemora el cumpleaños del fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, abuelo de Kim Jong Un. Es muy inusual que Kim se haya perdido las celebraciones, ya que nunca lo ha hecho antes.

¿Qué se sabe sobre la salud de Kim?

El día de ayer, un sitio web de noticias con sede en Seúl, el Daily NK, informó que Kim se había sometido a un "procedimiento quirúrgico cardiovascular" y se había recuperado en gran medida. Kim, acorde con Daily NK, se encontraba luchando contra problemas cardiovasculares desde fines de agosto del año pasado debido al "tabaquismo excesivo, la obesidad y el exceso de trabajo".

CNN fue otro sitio que informó que Estados Unidos se encontraba monitoreando, deduciendo que Kim estaba en "grave peligro". CNN fue descrita como un funcionario estadounidense con "conocimiento directo" de la toda la situación.

Ante lo mencionado por CNN, la agencia de noticias surcoreana Yonhap citó a funcionarios surcoreanos diciendo que no habían visto nada que sugiriera que Kim se encontraba en mal estado de salud. "No se han identificado signos inusuales dentro de Corea del Norte", dijo el portavoz presidencial Kang Min-seok. "No hay nada que podamos confirmar con respecto al supuesto problema de salud del presidente Kim". "No está sucediendo nada inusual en Corea del Norte. No es cierto", señaló otro de los funcionarios del gobierno a Yonhap bajo anonimato.