"Humillación y fracaso", así ven extranjeros liberación de Guzmán

Lo ocurrido representa una humillación mayor para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán "El Ratón", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, desató una oleada de reacciones de medios y periodistas internacionales, quienes hablaron de una "humillación" para el gobierno mexicano, una evidencia del "fracaso" de la lucha contra el narco y de que sienta un peligroso precedente en el país.

"Lo ocurrido representa una humillación mayor para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha luchado por articular una estrategia de seguridad clara para combatir el historial de violencia en México", señaló el periodista Azam Ahmed, del diario estadounidense The New York Times en la nota sobre la liberación de Ovidio, acusado en Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana para ser exportadas a ese país.

Por su parte, Kevin Sieff y Steve Fisher, de The Washington Post, dijeron que "la decisión de detener y luego casi inmediatamente liberar a uno de los traficantes más buscados en México, y quien también es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sería un despliegue impresionante de debilidad del gobierno mexicano, revelando cuán arraigado está el principal cártel de la droga en el país, incluso después del arresto de "El Chapo".

En Twitter, Sieff, jefe del buró del Post para México y Centroamérica, se mostró más crítico aún: "Remarcable ver, en tiempo real, cómo el gobierno mexicano demuestra que no tiene el poder de fuego o la voluntad de enfrentar al crimen organizado. Qué vistazo al fracaso del Estado". Nick Miroff, también del Post, tuiteó: "Increíble: el gobierno mexicano tuvo que liberar al hijo del Chapo para detener la masacre del cártel en Culiacán. Esto no pasó ni siquiera cuando capturaron al mismo 'Chapo'. ¿Significa que el Cártel de Sinaloa es más poderoso ahora?".

En otro tuit, añadió: "¿Las autoridades mexicanas liberaron al hijo del 'Chapo' para proteger a civiles o porque las fuerzas de seguridad se vieron rebasadas? Cualquiera que sea la razón, es un precedente peligroso que podría alentar a los líderes de los cárteles a evadir y escapar del arresto sembrando el caos y tomando a ciudades enteras como rehenes".

Duncan Tucker, periodista británico asentado en México y quien funge como gerente regional de medios de Amnistía Internacional para las Américas, tuiteó que la liberación de Ovidio, el menos conocido de los hijos de "El Chapo", "sienta un peligroso precedente de que si los cárteles despliegan suficiente poder de fuego pueden evitar que el Estado lleve a sus líderes ante la justicia. Otros capos como 'El Mencho' se sentirán más empoderados tras los eventos de hoy". Stephen Woodman, quien colabora para la BBC, tuiteó que "tan sólo desde el punto de vista de las relaciones públicas, esto fue un desastre total -el lento flujo de información, las fotos de Guzmán en custodia, la declaración del gobierno... simplemente terrible la forma tan mala en que las autoridades manejaron esto".

El diario británico Daily Mail señaló en su nota sobre la liberación que "las escenas caóticas en Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa, incrementarán la presión sobre el presidente López Obrador, quien asumió en diciembre con la promesa de pacificar a un país cansado después de más de una década de combate a las drogas".

