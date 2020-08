Hidroxicloroquina no es activa contra el virus que causa Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19.- Un nuevo estudio reveló que la hidroxicloroquina (HCQ) no funciona para tratar los casos graves por el Covid-19: "No es activo contra el virus SARS-CoV-2 en humanos y es poco probable que sea un antiviral preventivo eficaz para nadie", aseguró Mendel Singer, especialista en salud pública de la Universidad Case Western Reserve.

Investigadores de esta institución estudiaron a pacientes con lupus y artritis reumatoide (AR) y detectaron que el uso de la hidroxicloroquina (HCQ) para prevenir Covid-19 no producía el efecto esperado.



Los hallazgos, publicados en "Annals of the Rheumatic Diseases", revelaron además de ser ineficaz como antiviral preventivo, podría poner en riesgo la salud de los pacientes de estas enfermedades, ya que toman otros medicamentos para el reforzamiento del sistema inmunológico.



A inicios de la pandemia se consideró que la HCQ podía actuar favorecedoramente, pues los pacientes de lupus y artritis que lo consumían no presentaron ningún caso positivo por el SARS-CoV-2, además de las propiedades inflamatorias con las que cuenta el fármaco.



"No es raro que algo se muestre prometedor en el laboratorio, luego resulte ineficaz en el panorama biológico más complejo de los humanos", aseguró Singer, quien es autor principal del trabajo.



Los investigadores analizaron una base de datos de 159 pacientes con ambas enfermedades autoinmunes con Covid-19. "Al basarnos en datos de una población relativamente grande de pacientes con lupus y artritis podemos ofrecer un mayor nivel de confianza en nuestros hallazgos" explicó Singer.



"Vemos en esta gran revisión retrospectiva que este fármaco es ineficaz para prevenir el Covid-19 en estos pacientes que han estado tomando hidroxicloroquina", pues de lo contrario el número de pacientes habría sido mucho menor, advirtió.



Además, declaro que el uso HCQ para tratar casos leves del nuevo coronavirus aún está en revisión.