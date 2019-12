"Héroe" que desarmó a atacante en Londres asesinó a joven en 2003

Se encontraba con permiso penitenciario este viernes

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 30.- El hombre que el día de ayer viernes se convirtió en héroe por desarmar a un individuo que asesinó a dos hombres con un cuchillo en el Puente de Londres mató a una joven con discapacidad de 21 años en julio de 2003 de acuerdo con lo mencionado por una tía de la víctima en una entrevista hecha por el periódico británico "The Mirror".

Angela Cox, tía de Amanda, la joven con discapacidad que fue asesinada en manos de James Ford, de 42 años dijo para el medio británico que el hombre "No es un héroe. Es un asesino en libertad". Amanda Champion tenía 21 años cuando Ford la asesinó cortándole la garganta y estrangulándola; el mismo agresor aceptó el hecho y quedó condenado desde 2004 a pasar gran parte de su vida en la Standford Hill Prison; el día de ayer viernes se encontraba de permiso penitenciario.

De acuerdo con "The Mirror", el hombre nunca explicó por qué mató a Amanda y que dar con el responsable de la muerte de la joven no fue fácil. La Policía británica dio con él después de que este confesara a un voluntario de la organización benéfica Samaritans el asesinato. Hasta que este hombre no rompió la política de confidencialidad de la organización, dando a conocer la confesión a la Policía, no se pudo localizar al asesino de Amanda.

"No me importa lo que haya hecho hoy, es un asesino. Es una escoria. Amanda era mi sobrina, ella era vulnerable y él le quitó la vida. Él sabía lo que estaba haciendo. La gente no cambia", dijo la tía de Amanda para "Daily Mail".

Ataque en el Puente de Londres

De acuerdo con la BBC, el incidente comenzó con denuncias de ataques a puñaladas en un

"local" cerca del puente y finalizó cuando varios transeúntes derribaron al agresor en fuga y policías armados lo mataron a tiros. La Policía respondió al llamado de alerta antes de las 14:00 horas en Reino Unido.

Por el pleito un número indeterminado de personas fueron heridas, algunas de gravedad, indicó el alcalde Sadiq Qhan. Videos en redes sociales muestran a una multitud que forcejea con un individuo, después las personas se alejan y la policía dispara al agresor.

Otras imágenes revelaron que los agentes apuntaron sus armas a un camión blanco, que se atravesó cerca del lugar del incidente en el puente de Londres.