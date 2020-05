Fuerzas se unen para lanzar el Mes de Acción de Hispanic Star

NUEVA YORK, NY - 21 de mayo de 2020 - (LATINX NEWSWIRE) - La pandemia de COVID-19 es una de las peores crisis de la historia moderna afectando a personas de todo el mundo. La crisis ha afectado desproporcionadamente a los hispanos de EE. UU., ya que más del 80% de los adultos que trabajan brindan servicios esenciales que ayudan a mantener a nuestro país en funcionamiento. Esto presenta numerosos desafíos para protegerse a sí mismos y a sus familias. Además, según Pew Research, las pérdidas de empleo y salarios debido a COVID-19 han afectado más a los adultos hispanos con un 61% de afectados. Esto exige una acción fuerte e inmediata1.

Esta es la razón por la cual la Fundación We Are All Human y Procter & Gamble unieron fuerzas para comenzar hoy el "Mes de Acción de Hispanic Star", una iniciativa destinada a reunir a individuos y corporaciones para beneficiar a los hispanos afectados por COVID-19 mediante la donación, el voluntariado o el intercambio de información. PepsiCo, IBM, Cargill y Shaklee se han comprometido a donar fondos, alimentos o productos para apoyar a los más afectados. Más de diez Hispanic Star Hubs en diferentes ciudades de Estados Unidos movilizarán a sus comunidades locales para donar, ser voluntarios y crear conciencia sobre el desproporcionado impacto negativo que la pandemia ha tenido en los hispanos en Estados Unidos.

"P&G se compromete a usar nuestra voz para ayudar a resaltar las enormes contribuciones que las personas y las familias hispanas están haciendo para que este país siga funcionando", dijo Marc Pritchard, director ejecutivo de marca de Procter & Gamble. "Queremos honrar las muchas maneras en que la comunidad hispana, con su optimismo, resiliencia y esperanza, está ayudando a la recuperación de nuestro país. Estamos tomando acción para ser una fuerza para el bien de la comunidad hispana hoy y mañana".

"Ahora más que nunca necesitamos estar unidos y actuar como una comunidad", dijo Claudia Romo Edelman, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación We Are All Human. "Nuestras pequeñas empresas, emprendedores y trabajadores independientes han sido los más afectados y ahora necesitamos apoyo para que podamos recuperarnos más rápido y evitar una crisis más profunda. Es lo más inteligente que hacer. Este es el momento en que necesitamos que todas las personas y corporaciones den un paso adelante y tomen acciones para y por los hispanos."

Para apoyar el Mes de Acción del Hispanic Star, P&G produjo y ayudó a lanzar la película "Estamos Unidos". Creada como una iniciativa de Círculo Creativo, dirigida por su copresidente Luis Miguel Messianu, y ejecutada por Alma, la película ilustra los roles vitales que los hispanos estadounidenses están jugando durante COVID-19 e invita a todos a unir su ayuda junto con el movimiento Hispanic Star. Las versiones están disponibles en inglés y español.

Procter & Gamble se ha asociado con las principales organizaciones de ayuda en el país, incluyendo Feeding America y Matthew 25 Ministries para apoyar a los afectados por la crisis, incluidas las familias en las principales ciudades de población hispana como Chicago, Houston y Miami. Han donado millones de productos para garantizar que las personas tengan acceso a los productos básicos y esenciales de todos los días, así como a fondos de ayuda. Hace solo unas semanas, donaron más de medio millón de dólares en efectivo y productos para apoyar a los agricultores hispanos y sus familias. En asociación con Matthew 25, proporcionarán más productos y productos de protección individual para apoyar a los trabajadores hispanos esenciales y familias necesitadas.

Otras grandes corporaciones también están haciendo su parte: PepsiCo, un signatario de Hispanic Promise, distribuyó a organizaciones sociales a través de Hispanic Star 80,000 cajas de productos Frito-Lay y anunció una donación de $ 6 millones a UnidosUS. IBM está proporcionando recursos educativos en inglés, español y portugués a través del lanzamiento gratuito de Open - PTECH. Cargill, firmante de Hispanic Promise, y su marca Rumba Meats donarán fondos para apoyar a varias Cámaras de Comercio Hispanas locales y también donará fondos para apoyar las actividades de Hispanic Star a nivel local. Shaklee está brindando 10,000 oportunidades de trabajo y donando 10,000 horas de capacitación y voluntariado.

"PepsiCo se compromete a apoyar a la comunidad hispana y se preocupa profundamente por los hispanos como empleados, consumidores y una comunidad. Es por eso que hemos duplicado nuestros esfuerzos, hoy anunciamos una donación de $ 1 millón de dólares a UnidosUS, y $ 6 millones adicionales para llegar directamente a 15 de las áreas metropolitanas más afectadas de la nación con altas poblaciones latinas y negras", dijo Marissa Solis, vicepresidente senior de marcas principales, asociaciones y medios en Frito-Lay North America. "Estas recientes donaciones se suman al compromiso global de PepsiCo de más de $ 50 millones para brindar apoyo vital a las personas afectadas por COVID-19".

"Los hispanos y sus familias pueden usar este tiempo para aprender y prepararse con las capacidades que serán más relevantes para tener éxito en un mundo posterior a COVID-19. Es por eso que hemos hecho que toda la plataforma de aprendizaje P-TECH esté disponible digitalmente sin costo en español, inglés y portugués para equipar a los estudiantes de todas las edades con habilidades digitales y profesionales ", dijo Jesús Mantas, socio gerente senior, IBM Services.

A través del país, más de diez Hispanic Star Hubs están tomando medidas para abordar necesidades locales específicas. En asociación con empresas locales, el hub de Miami está donando alimentos y productos a trabajadores de la salud con el objetivo de llegar a más de 1,000 hispanos. En Nueva York, alrededor de 500 estudiantes recibirán enrutadores y otros equipos de conectividad para ayudar a esas familias a adaptarse a las nuevas necesidades virtuales en el salón de clases. En Denver, la recaudación de fondos se realizará en beneficio de aquellas familias que se declararon insolventes como resultado de la pandemia para cubrir los gastos de sus servicios públicos. El hub de McAllen organizó y llevó a cabo una campaña masiva de entrega de alimentos en 18 ciudades, llegando a más de 6,000 familias.

"La comunidad hispana en los Estados Unidos ha sido duramente afectada por la pandemia, y muchos residentes no pueden trabajar debido a restricciones de resguardarse en casa", dijo Perla Tamez, líder del hub de McAllen. "Algunos han perdido sus empleos de forma permanente y los presupuestos económicos son apretados".

Como parte del lanzamiento del Mes de Acción de Hispanic Star, Hispanic Executive and Consortium of Latino Employee Organizations (CLEO) activará más de 800 Líderes ERG representando a más de 260 empresas, durante el primer Latino ERG Digital Summit. Los grupos ERG son grupos importantes que se preocupan enormemente por la comunidad. Estamos emocionados de activar y unir a la comunidad a través del Mes de Acción apoyando a la comunidad hispana", dijo Robert Rodriguez, Presidente de CLEO.

Otras iniciativas y acciones de solidaridad ya están en marcha, como la movilización de los hispanos en las industrias creativas y mediáticas. La creación del símbolo de Hispanic Star fue una generosa donación de las luminarias creativas de Pepe Aguilar y Per Pedersen de WPP's Gray / Wing. Culture Marketing Council y Circulo Creativo han lanzado la campaña "Estamos Unidos" para crear conciencia y donaciones a favor de los hispanos, con el apoyo de empresas de medios como Intersection y agencias de relaciones públicas de la Asociación Hispana de Relaciones Públicas como Edelman, JJR Marketing y Boden.

El Mes de Acción de Hispanic Star es una de las iniciativas del Plan de Respuesta y Recuperación Hispano, que es promovido por los socios fundadores de Hispanic Star: P&G e IBM, con el apoyo de Flagstar Bank, Salesforce, Shaklee, Unilever y Yum! Brands.

Para obtener más información sobre el Mes de Acción de Hispanic Star y cómo puedes apoyar a la comunidad hispana, visite hispanicstar.org.