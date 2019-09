Foto de Trudeau pintado como "Aladín" desata escándalo en Canadá

Señaló que es una fotografía del 2001

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 .- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien busca la reelección el próximo 21 de octubre, se vio envuelto este miércoles en otro escándalo. "Time" difundió una imagen del premier con la cara pintada de negro, lo que se conoce como brownface, en una fiesta de gala en una escuela privada en la primavera de 2001, en Vancouver. Por la tarde, Trudeau se disculpó.

La imagen fue tomada en una gala de las "Noches de Primavera". En ésta se muestra al premier, de entonces 29 años, con un turbante y bata, con su cuello, cara y manos completamente pintados de negro.

La fotografía aparece en el anuario 2000-2001 de la West Point Grey Academy, donde el gobernante fue profesor, indica la revista.

El premier respondió ante el escándalo: "No debería haberlo hecho. Debería haberlo pensado mejor, no lo hice. Lo siento. Fue un error, lo lamento profundamente. No es del timing, es sobre algo que no debería haber hecho".

Anteriormente, Zita Astravas, vocero del Partido Liberal, confirmó que el primer ministro está en la imagen: "Es una foto que se tomó mientras él estaba enseñando en Vancouver, en la cena anual que tenía el tema de las "Noches de Arabia". Acudió con sus amigos y colegas disfrazado de Aladín", indicó Astravas.

Anteriormente, Trudeau fue acusado de presionar a la anterior fiscal general, Jody Wilson-Raybould, para llegar a un acuerdo con la empresa SNC-Lavalin señalada por corrupción.