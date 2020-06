Según los críticos, tienen como objetivo beneficiar políticamente a Trump y socavar la independencia del Departamento de Justicia.

El fiscal de Manhattan, dijo que iba a renunciar y que nombraría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), Jay Clayton, para ocupar el puesto de Berman.

Berman, que dirige una poderosa oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil, crímenes financieros de Wall Street y corrupción gubernamental, dijo que se enteró de la medida por el comunicado de prensa de Barr y que no se quedaría callado.

"No he dimitido y no tengo intención de renunciar a mi puesto", dijo Berman en una declaración. "Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin retrasos ni interrupciones".

Un funcionario del Departamento de Justicia, al que se le preguntó sobre la decisión de Berman, dijo a Reuters que "el plazo sigue siendo el mismo" que Barr estableció al anunciar el reemplazo.