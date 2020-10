Firmas eléctricas valen más en bolsa que las petroleras

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11.- Que Orsted, empresa dedicada a la energía eólica marina que salió a bolsa en 2016, sea ya la tercera firma de servicios públicos que más capitaliza en Europa, da una idea de la fuerza con que están creciendo los negocios vinculados a energías limpias. Esta danesa, que instala molinos que aprovechan la fuerza del viento en alta mar para generar electricidad, ha cuadruplicado su valor bursátil en cuatro años. En octubre de 2016 llegaba a 15 mil millones de euros, hoy ronda 55 mil 600 millones.



Pero la escalada de las energías verdes sobre las contaminantes es más evidente en Estados Unidos, donde las eléctricas adelantaban, por capitalización, a las petroleras. Desde el martes, NextEra Energy (que genera energías limpias) ha abierto una nueva era al superar su valor en bolsa al de la mayor petrolera de Europa y América, Exxon Mobil.

A media sesión del miércoles, la primera capitalizaba 145 mil 100 millones de dólares (123 mil 300 millones de euros), y la segunda 141 mil 200 millones de dólares (en euros, 120 mil millones). NextEra ya había superado en septiembre al otro gigante americano del crudo, Chevron.



Europa espera adelantamiento

Ese adelantamiento todavía no se ha producido en la región que más está impulsando la inversión sostenible, Europa. En el Viejo Continente, las tres empresas de servicios públicos con mayor valor en el parqué son la italiana Enel (77 mil 226 millones de euros), Iberdrola (68 mil 771 millones) y Orsted.

Enel todavía no ha conseguido igualar en capitalización a la petrolera británica Shell; aún la separan de ella 4 mil 500 millones de euros. Pero ha conseguido en las dos últimas semanas es adelantar a la francesa Total. Al cierre de la última sesión, esta última valía 166 millones más en el parqué que la eléctrica, así que el adelantamiento podría culminarse pronto. Llama la atención que justo antes del crash de marzo, la brecha entre Total y Enel superaba 30 mil millones; pero desde entonces Total se hunde 36% en bolsa. No es que Enel no caiga, pero lo hace a 12%.



En un año crucial para la inversión en base a criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), que se ha mostrado más resistente en crisis, el de las utilities ha aguantado mejor en el parqué que otros sectores. En un 2020 que arroja pérdidas de 12.2% para el Stoxx 600, índice de referencia en Europa, este es uno de los pocos segmentos que logran esquivar el rojo, aunque sea por 0.7%.

Si miramos hacia Estados Unidos, entre las 505 compañías que integran el S&P 500, (que sube 5.4% en 2020), el descenso más brutal lo sufre este año Occidental Petroleum, que se desploma en torno a 75%. En el mismo grupo de compañías están las ya citadas Exxon (que se deja 52%) y Chevron (con pérdidas de 40% en el año). En 2020, el petróleo que había despedido 2019 en los 66 dólares (para el barril de Brent), se deja 36% en el parqué.



Mientras tanto, en estos más de nueve meses que llevamos de mercado, NextEra se anota un alza de 20% en bolsa. En un año como el que se está viviendo, el consenso de mercado que recoge FactSet espera que eleve sus ganancias 19%, hasta rozar 4 mil 500 millones de dólares (3 mil 820 millones de euros), y que las haga crecer 9% más en 2021. Y dan a sus títulos una recomendación de compra.