Estudiante sin acceso a internet sube a un árbol para poder tomar sus clases en línea

Un estudiante Salvadoreño, Alexander Contreras, es un claro ejemplo de que cuando se tiene un objetivo en mente, hay que hacer todo lo posible por lograrlo.

El joven que reside en El Salvador, no cuenta con acceso directo a internet en su domicilio, es por eso que cuando las escuelas mandaran a los estudiantes a trabajar desde casa, Alexander se preocupó, sin embargo, no lo detuvo. Cada día sube a un árbol para que así su celular logre agarrar señal y poder tener acceso a sus clases.

La historia del joven se conoció cuando su padre se percató de que su hijo se encontraba sentado sobre las ramas del árbol y decidió capturar una fotografía para subirla a redes sociales.

"Así es como me toca recibir mis clases en línea. Es el único lugar donde puedo encontrar un poco de señal", dijo Alexander. Por otro lado, mencionó que cuenta con el apoyo de sus maestros y compañeros, cuando le resulta imposible conectarse: "Gracias a Dios mis compañeros y catedráticos comprenden mi situación y cuando no puedo conectarme, ellos me informan de todo lo que vieron en clases" añadió.

Gracias a lo rápido que esta historia se viralizó, su caso llegó a oídos del gobierno.

El secretario de Innovación, Vladimir Hándal, anunció que ya contactaron a Alexander para otorgarle una conexión de internet en su hogar.

"Nunca imaginé que un árbol que sembramos hace seis años me diera la oportunidad de seguir estudiando, invito a los jóvenes a que aprovechen el estudio y más aquellos que tienen los recursos. Cada sacrificio vale la pena para alcanzar nuestros sueños", indicó.