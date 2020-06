Este lunes se definirá el itinerario para encuentro con Donald Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún se estudia el día que viajará a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump, pero informó que será este lunes que se defina el itinerario de esta visita.

En conferencia de prensa, adelantó que será por un vuelo comercial y lo acompañará el canciller Marcelo Ebrard; Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia; Graciela Márquez, titular de Economía (SE); Daniel Asaf Manjarrez, jefe de la Ayudantía, y allá se incorporará a la comitiva Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.

"Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe de la Oficina de Presidencia y la secretaria de Economía, y allá la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, esa es la comitiva, también Daniel Asaf".

El titular del Ejecutivo federal señaló que será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien dé a conocer los detalles del programa de esta visita, la cual dijo que no será esta semana.

El mandatario dijo que este viaje a la Unión Americana es para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aseguró que esto ayudará a la reactivación de la economía mexicana tras el impacto económico generado por la pandemia del Covid-19.

"Es importante porque como ya lo expresé es la entrada del T-MEC y es un momento muy oportuno, y esto considero que nos va a ayudar en la economía, de México por eso voy, no será esta semana".

"Por eso es muy importante que entre en vigor el Tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica a la que produjo el coronavirus en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible".

