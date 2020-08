España en quiebra y los políticos de vacaciones

ASÍ COMIENZA A TRABAJAR DESPUÉS DE LAS VACACIONES, CON 50.000 MUERTOS A LA ESPALDA. Vergüenza ajena por la ineptitud grabada a Sánchez en su primera reunión tras las vacaciones con Illa y Simón. "He estado leyendo vuestros papeles; y otra cosa no, pero datos tenemos un montón", dice 'el fenómeno' del Presidente del Gobierno. (Periodista Digital 20-08-2020).

Está muy claro, el cómo actúa y lo que pretende este indeseable, al que los españoles y España, le importamos "tres cojones"; o por decirlo más claro, sólo le importamos por la rentabilidad que obtenga para su ego y sus intereses materiales, y que, nos hace pagar con la fuerza del "tirano". Todo lo demás no le importa absolutamente nada; ha descubierto con su maligna inteligencia, el cómo gobernar férreamente, sin arriesgar nada y previa "compra" con el dinero público, de las voluntades, que al igual que él, "se venden por un plato de lentejas"; y esto va a durar ni se sabe el tiempo, mientras tengamos en las cúpulas, políticos tan indeseables como él.

HA ACUSADO UNA VEZ MÁS A "LA EXTREMA DERECHA": Iglesias y Montero llegan al casoplón de Galapagar de sus vacaciones interrumpidas y se encuentran... ¡otro escrache! El matrimonio, junto a sus hijos, ha tenido que regresar de Asturias antes de tiempo y han sido recibidos por el grupo habitual de protestantes en su hogar. (Periodista Digital 20-08-2020).

No lo entiendo yo así; lo entiendo no como una repulsión, al individuo indeseable; sino como una protesta hacia todo el gobierno y en el abandono en que tiene a España y los españoles, a los que nos tienen abandonados a nuestra suerte; y ellos quedan tan tranquilos, dominando la situación por la fuerza tiránica que emplean, con el consentimiento de "la sobornada" oposición la que hace mucho tiempo, debió echarlos y forzar la convocatoria de nuevas elecciones; o sea, entre todos mantienen el drama de una España indefensa y asaltada y dominada, por mercenarios que sólo defienden sus intereses.

"PP-PSOE":"LA COLUMNISTA DE ABC, MUY ENFADADA POR EL MOMENTO Y LAS FORMAS: Isabel San Sebastián zarandea al PP por el show Casado-Cayetana : «¿Hay algún estratega digno en Génova 13?». "Los aplausos con que algunas socialistas insignes han recibido la noticia de la decapitación lo dicen todo". (Periodista Digital 20-08-2020)

Que no nos engañen ni nos dejemos engañar; la triste realidad es que la ruina de España, la han fraguado principalmente los dos partidos, o mejor dicho, las dos "élites de esos partidos"; que lo que fueron siempre, es, ha "hacer su agosto", hacerse ricos y conseguir pagas grandes y vitalicias; en una complicidad que asombra; ningunos se han preocupado por dirigir como se debe y merecen España y los españoles; y el resultado es la situación trágica de ruina y descalabro en que nos tienen y mantienen; por tanto son indefendibles ambos partidos; analicen a fondo desde el principio de la nueva y fatídica era de esta no dictadura sino tiranía, que nos ha asolado. Por tanto si siguen dominando y compartiendo beneficios, seguiremos no igual, sino cada vez peor.

DERROCHES Y VANIDADES: "José Manuel Soto embiste a Abel Caballero por empezar a montar sin ruborizarse el gigantesco alumbrado de Navidad de Vigo. El artista no soporta más las imbecilidades de los políticos: "Populismo socialista barato, rayando en la obscenidad...". (Periodista Digital 20-08-2020) Lógico la crítica y que es demasiado suave, puesto que tal y como estamos en, los gastos superfluos debieran limitarse al máximo; y emplear siempre el dinero público, en inversiones rentables y que produzcan no sólo rentabilidad, sino puestos de trabajo, que cada vez serán más escasos; por todo ello este político es despreciable en todos los sentidos".

