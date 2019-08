"Epstein murió, pero falta que se haga justicia", claman víctimas

Tenemos que vivir con las cicatrices de sus actos por el resto de nuestras vidas, afirman.

CIUDAD DE MÉXICO.- Murió, pero el aparente suicidio de Jeffrey Epstein, millonario acusado de abuso sexual de menores de edad, deja con una sensación de impotencia y enojo a quienes lo denunciaron, afirman hoy medios locales estadounidenses. "Epstein murió, pero falta que se haga justicia", dijo Jennifer Araoz, después de conocer que el magnate fue hallado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Nueva York, indica el New York Post.

"Estoy furiosa. Jeffrey Epstein no enfrentará a los sobrevivientes de sus abusos en la corte", dijo Araoz, quien afirmó que el magnate la captó fuera de su instituto a través de una persona asociada y que éste la violó a los 15 años. "Tenemos que vivir con las cicatrices de sus actos por el resto de nuestras vidas, mientras él nunca enfrentará las consecuencias", aseguró la mujer en un comunicado, afirma la publicación.

Aunque no hay nadie más en prisión por el caso que puso a Epstein tras las rejas, hay demandas civiles pendientes. Brad Edwards, quien representa a muchas de las personas que acusaron al magnate, dijo que la muerte del hombre fue "desafortunada y predecible".

Además, aseguró: "Seguiré representando a las víctimas y no nos detendremos en la búsqueda de la justicia". "No estaba bajo vigilancia" Además, Lee Plourde, vocero del Departamento de Justicia, le dijo al medio que el hombre no estaba bajo alguna vigilancia especial. A mediados de julio se reportó que el magnate había intentado colgarse o que fue atacado.