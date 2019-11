En los Emiratos, las mujeres tienen derechos y no luchan por ellos

La opresión hacía la mujer en dicho país es falso, ya que ellas si pueden decidir

SHARJAH, EAU.- Aida Albusaidy, una reconocida comunicóloga de los Emiratos Árabes Unidos, ofreció durante la quinta jornada de la Feria Internacional del libro de Sharjah la plática "Women are society". Tras la charla, desmitificó para El Universal el estereotipo de la mujer árabe oprimida por el hombre que se cree en occidente.

Aida es consciente de la imagen de la mujer árabe en occidente, sin embargo, aún le cuesta entender en qué momento se generó esa idea.

"Creo que esa concepción de la mujer oprimida proviene de lo desconocido", declaró Aida antes de afirmar que la mujer árabe, en especial la de los Emiratos Árabes Unidos nunca ha luchado por sus derechos porque desde siempre se los han reconocido.

"Nunca he visto a una mujer queriendo pelear por lo que le corresponde porque siempre se nos ha dado la libertad de elegir. Si queremos trabajar lo hacemos, si queremos quedarnos en casa también lo podemos hacer".

La imagen de la mujer cubierta por un hijab que tiene prohibido hablar con los demás es difícil de comprender para Aida y considera que es un pensamiento retrógrado que los de occidente piensen que llevan la delantera por considerarse personas con una mente más abierta que los de oriente.

Cuando se le pregunta sobre la existencia del feminismo en los Emiratos, Aida dice que sí se cree en ese concepto, pero que al menos para ella se trata de empoderar a las mujeres ya empoderadas, no significa encontrar tu valor y pelear por lo que te corresponde.

En su familia siempre se ha creído que tanto hombres como mujeres deben de contribuir por igual: "quizás en otras partes del mundo sí hay familias en las que uno debe contribuir más que el otro, pero definitivamente no en mi país", declaró Aida de forma tajante.

"Nuestro padre fundador realmente dijo ´Las mujeres son el 50% de la sociedad, ¿cómo puedes avanzar como sociedad si dejas al 50% atrás´. La mujer es el nacimiento de la sociedad, imagina cómo sería la sociedad si la mujer que cría a los hijos no tiene educación y no intercambia ideas con su esposo".

Aida comenta que no es la primera vez que discute el tema de la opresión femenina, una conversación que le causa conflicto porque no sabe cómo contestar ya que es una situación que nunca ha sido cercana a su vida.

Aida Albusaidy se graduó en periodismo de la Universidad de Arkansas, a la cual ingresó a los 16 años. Actualmente es gerente de Marketing de la oficina de turismo de Dubai. Anteriormente fue conductora de televisión, colaboró en diversos medios impresos y en revistas locales.

Actualmente también dedica parte de su tiempo a apoyar a niñas jóvenes con un proyecto E7 Daughters of the Emirates, el cual co-fundó con el objetico desarrollar el potencial de niñas.

En el programa de la Feria del Libro Internacional de Sharjah 211 personalidades figuran como invitados, de los cuales 80 son mujeres, lo que equivale a un 37% del total. Durante la siguiente semana están programadas conferencias que abordan el tema de la mujer como "Womens issues in the emirati novel", donde se discutirá la forma en que se representa a la mujer en la literatura de los EAU y si coincide con la realidad ; "Women of today" analizará si los textos feministas de hoy en día difieren con aquellos del pasado y "Writing by women – African literatura", una mesa en la que escritoras africanas reflexionarán sobre los retos a los que se enfrenta una escritora de color.

