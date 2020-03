Empresario Mark Cuban no compró el avión presidencial: Forbes

Hayley Cuccinello, indicó en redes que el empresario no compró la aeronave

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana de lunes, en redes sociales circuló la versión sobre la compra del avión presidencial que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado vender y rifar, por parte del empresario estadounidense Mark Cuban, quien es dueño del equipo de basquetbol de los Mavericks de Dallas.

El empresario confirmó a Forbes que esta versión es errónea, según una nota publicada en su sitio en México.

"Hayley Cuccinello, reportera de Forbes US, indicó en su cuenta de Twitter que el dueño del equipo de baloncesto le comunicó que no compró dicha aeronave, como se había informado en redes sociales", dice la nota de Forbes.

La periodista indicó que el empresario no desmentía la compra del avión, sólo que el propio Cuban negó ser el comprador.

La versión inicial salió de la cuenta Airplane Ben, la cual publicó fotografías desde el interior del avión con la afirmación de que Cuban había comprado el avión en algunos millones menos que el precio mínimo de 126 millones de dólares.

AMLO subirá al avión, sólo por curiosidad

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que solamente se subiría al avión por simple curiosidad, para dar un recorrido, bromeando con que podría realizar una "mañanera" desde ahí.

En los últimos meses el Presidente ha mencionado que en caso de no poder concretarse la venta del avión, se rifará una cantidad equivalente de dinero entre la población que compre "cachitos" y que la rifa la organizará la Lotería Nacional.

